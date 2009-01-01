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Trees of Tropical Asia - атлас фотографий тропических деревьев и крупных древесных кустарников, произрастающих, в основном, в регионах Юго-Восточной Азии, Океании и Южного Китая.



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Галерея 1

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В разделе Ботанические сады стран Юго-Восточной Азии помещена общая информация (адреса, сайты и т.п.) и небольшие фотоэкскурсии по ботаническим садам и паркам Таиланда, Индонезии, Сингапура, Вьетнама и Камбоджи.